Красноярские энергетики предупредили о телефонных мошенниках Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в пресс-службе СГК, мошенники звонят по телефону и, представившись сотрудниками СГК или водоканала, предлагают установить новые счетчики, так как поверка старых отменена. Это незаконно:

- Эти звонки и люди не имеют отношения к СГК или Водоканалу – это мошенники! СГК не оказывает услугу по установке и замене приборов учета, - предупреждают энергетики.

В СГК призывают красноярцев не доверять мошенникам и проявлять бдительность.

- Если Ваши приборы учета исправны и срок поверки не истек – делать ничего не нужно. Если срок поверки водосчетчика истек – нужно провести поверку, - передают в компании.

Заказать поверку в СГК можно по телефону 257-95-68. Также поверить счетчики можно в любой аккредитованной организации.