Пожизненный срок грозит жителю Норильска, обвиняемому в пропаганде и финансировании терроризма

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Жителю Норильска, обвиняемому в финансировании и пропаганде терроризма, грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. Как сообщает Следственный комитет, 30-летний мужчина задержан в Тамбове.

Следствие считает, что преступления норильчанин начал совершать в сентябре 2017 года. Он является приверженцем исповедования радикального ислама и одобряет деятельность запрещенной и признанной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство».

Поэтому на своей страничке в социальной сети он начал призывы к осуществлению террористической деятельности. А потом он переводил деньги лицу, который планировал совершить террористический акт, но его вовремя остановили силовики.

Затем в январе и марте 2020 года обвиняемый запостил в социальных сетях свои комментарии, призывающие к терроризму.

Обвиняемого заключили под стражу, в ходе допросов он полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.