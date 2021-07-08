В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 385 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 385 человек. За все время в регионе зафиксировано 80 168 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть меньше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 112 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 71 165 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 11 человек. Общей сложности от болезни скончались 4034 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 36 667 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 794 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1911. Проведено тестов на коронавирус всего 3 003 128, из них за последние сутки 13 629, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.