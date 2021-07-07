В Красноярске на Партизана Железняка в ДТП погиб юноша, толкавший заглохший автомобиль

Смертельная авария произошла минувшей ночью на улице Партизана Железняка недалеко от ТРЦ «Июнь», сообщают в ГИБДД Красноярска:

- 24-летний пассажир Тойоты Короллы вышел на дорогу, так как автомобиль заглох. Молодой решил подтолкнуть автомобиль, за рулем которого находился 34-летний водитель, но в это время в попутном направлении ехал ВАЗ-21074. 65-летний водитель машины не успел затормозить и въехал в иномарку.

Авария закончилась трагедией. Отечественная машина насмерть сбила пешехода, толкавшего Тойоту. Его зажало с двух сторон. Сейчас дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии.

Также оказалось, что водитель заглохшего автомобиля был нетрезв. Более того, мужчина ранее был лишен родительских прав. На него составлены административные материалы за управление авто в нетрезвом состоянии.

В ГИБДД добавили, что если бы погибший юноша был одет в светоотражающую одежду, трагедии можно было избежать:

- Рекомендуем гражданам, которые по каким-либо причинам оказались вне кабины автомобиля на проезжей части, защитить себя одеждой со светоотражающими элементами.