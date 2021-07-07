В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 362 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 362 человек. За все время в регионе зафиксировано 79 801 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 115 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 71 053 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 11 человек. Общей сложности от болезни скончались 4023 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 34 784 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 584 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1801. Проведено тестов на коронавирус всего 2 989 499, из них за последние сутки 12 764, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.