Жителя Красноярска сняли с рейса за долги по алиментам Фото: Мария ЛЕНЦ

51-летний красноярец решил потратить заработанные деньги на отдых за границей. Казалось бы, что могло пойти не так? Но улететь ему никуда не удалось. А все из-за задолженности по алиментам, сообщают в пресс-службе судебных приставов.

Красноярец полгода не платил алименты и за это время «накопил» задолженность в 60 тысяч рублей. И делать этого не торопился:

- Красноярец не реагировал на требования судебного пристава-исполнителя, тогда сотрудник ведомства обратил взыскание на денежные средства гражданина, находящиеся на счетах банков, и установил ограничение на выезд за пределы России, - сообщают в пресс-службе УФ ССП по краю.

В итоге мужчину сняли с самолета сразу после прохождения паспортного контроля. Такая мера благотворно повлияла на сознательность мужчина, побудив выплатить всю сумму задолженности.

- Также он заплатил исполнительский сбор в размере более 4 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.