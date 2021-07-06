В Красноярске на улице Водопьянова появится еще один парк

Каким будет наполнение огромной площади в 26 тысяч кв. м – решат жители района. Фото: КП-Красноярск

В Красноярске на улице Водопьянова (территория бывшего рынка «Казачий») появится еще одно благоустроенное общественное пространство. Мэр города Сергей Еремин инициировал работу по подготовке изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая. Отметим, что без внесения изменений реализовать долгожданный проект было бы невозможно.

- Мы неоднократно рассматривали возможность создания на этом участке общественного пространства, но были сложности и ограничения, связанные с назначением этого земельного участка, - говорит глава Советского района Дмитрий Дмитриев. – В этом году удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки. На этом месте можно организовать большой и современный парк, о котором так мечтают жители Северного. Но каким именно будет наполнение огромной площади в 26 тысяч квадратных метров – предстоит решать жителям района.

Специалисты районной администрации проводят сбор предложений и пожеланий от жителей близлежащих домов.

Пока здесь пусто, но скоро появится большой и современный парк. Фото: КП-Красноярск

Все желающие могут отправлять свои идеи на почту skver.vodopyanova@bk.ru.

Инспектор по работе с населением Елена Дьяченко живет в Советском районе более 20 лет и знает, что больше всего жители Северного хотят благоустроенный сквер, в котором нашлось бы место всем – площадки для детей, тренажеры для спортсменов, тихие зоны отдыха для людей постарше.

- Проект важен для всех, кто живет в микрорайоне. Мнения самые разные, но люди подключаются к обсуждению с удовольствием, - рассказывает Елена Дьяченко. – В районных чатах уже даже придумывают варианты названия будущего сквера, хотя такой задачи еще не стояло.

На 2021 год запланирована разработка проектно-сметной документации паркового пространства, на это в бюджете предусмотрено 1,3 млн рублей. Скоро начнется отбор подрядчика.