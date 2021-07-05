Жительница Красноярского края дважды за полгода попалась на одинаковую схему мошенничества Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось в ЗАТО Зеленогорск. Сотрудница банка позвонила в полицию и сообщила, что пожилая женщина попросила ее закрыть счет. Стражи порядка приехали на место и узнали в клиентке потерпевшую по делу о мошенничестве.

В январе 73-летняя зеленогорка уже попалась на удочку мошенников. Тогда ей позвонил якобы силовик и потребовал перевести деньги на «безопасный» счет. Тогда женщина лишилась 450 тысяч рублей.

На этот раз пенсионерке позвонил лже-полицейский. Наивную женщину убедило, что собеседник назвал ее по имени и отчеству, продиктовал паспортные данные и номер счета. Он также сказал, что некто пытается снять деньги с ее карт, а потому сбережения нужно перечислить на «безопасные счета». На этот раз зеленогорка потеряла 280 тысяч рублей.

Полицейские же завели уголовное дело по статье «мошенничество». Уже второе, по которому наша героиня проходит потерпевшей.