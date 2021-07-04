Вместо дорогих платьев жительнице Енисейска доставили кошачий наполнитель и женскую сорочку

Фото: МВД

Жительница Енисейска, заказавшая несколько дорогих платьев в интернет-магазине, получила вместо них маску с москитной сеткой, кошачий наполнитель и женскую сорочку. Как сообщают в МВД, женщина лишилась более 7 000 рублей, отдав их мошенникам.

49-летняя жительница Енисейска заказала в интернет-магазине несколько дорогих платьев. Посылка с одеждой должна была прийти по почте, оплата – наложенным платежом. Казалось бы, вполне безопасная покупка, но нет. Женщина все-таки нарвалась на мошенников.

Проблема в том, что выкупить посылку нужно до её получения. Она вроде как пришла, но убедиться в том, что там находится заказанный товар. По сути – кот в мешке.

Когда горожанка отдала больше 7000 рублей и вскрыла посылку, то вместо красивых нарядов увидела какой-то хлам и издевательскую записку «Уважаемый покупатель, благодарим за доверие!». Женщина обратилась в полицию, заявление там приняли и завели уголовное дело «Мошенничество». Расследование продолжается.