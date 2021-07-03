Житель Москвы, летевший в Красноярск, покурил в самолете и устроил дебош Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиапредприятие сообщило полицейским, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Красноярск, один из пассажиров нарушил правила поведения.

Если конкретнее – 33-летний житель столицы прошел в туалет и закурил там. Сделать это незаметно не получилось, так как сработал датчик задымления. В этот момент пассажир как раз вышел из туалетной комнаты. Он даже не удосужился скрыть «улики», окурок и пепел остались там же, а все вокруг пропахло дымом.

На мужчину начали составлять акт о нарушении правил поведения, но вместо того, чтобы извиниться, москвич начал хамить, материть и устроил дебош. Транспортные полицейские отвезли мужчину в участок и составили протоколы.

- В настоящее время он привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), - сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.