В красноярской Зеленой Роще в ДТП пострадала 60-летняя женщина. Фото: скрин из видео

Авария произошла на улице Воронова в Советском районе Красноярска 3 июля 2021 года. В полиции сообщают, что друг с другом столкнулись две иномарки – «Тойота» и «Мицубиси».

ДТП оказалось весьма тяжелым. Автомобиль «Мицубиси» перевернулся, пострадала пассажир легковушки – 60-летняя женщина. Ее госпитализировали с различными травмами. Примечательно, что авария произошла буквально на ровном месте – перекресток был совершенно пуст.

С первого взгляда трудно определить, кто виноват в аварии. Теперь дорожным полицейским предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.