В Красноярском крае за год уменьшилось число козерогов

Фото: Р. Афанасьев, М. Окунева

В Саяно-Шушенском заповеднике провели весенний учет сибирского горного козла. Так, в 2021 году ученые зарегистрировали 60 групп козерогов, общей численность 795 особей. При этом год назад было учтено на 50 козлов больше.

Уменьшилось и число молодняка. Если в 2020 году на 100 самок приходилось 52 детеныша, то сейчас лишь 35. Ученые связывают это с холодной весной, так как в апреле-мае в местах обитания животных наблюдались заморозки и выпадение снега.

Но несмотря на снижение доли детенышей, в сравнении с другими годами, кроме 2020, численность козерогов остается стабильно высокой.

Фото: Р. Афанасьев, М. Окунева

- весенне-летний сезон на учетном маршруте преобладают самки с козлятами. Самки кормят новорожденных, поэтому привязаны к наиболее крупным водным артериям. Самцам достаточно влаги из небольших источников, они занимают высокогорные стации. Кроме того, они не так сильно привязаны к скальным массивам вдоль рек, которые дают укрытие от хищников и непогоды самкам с козлятами. Количество самцов в популяции позволяет посчитать осенний учет, когда животные образуют смешанные стада в период гона, - добавили в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника.