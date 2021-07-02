Житель Красноярска предстанет перед судом за продажу несуществующих кур Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба красноярской полиции, 33-летний местный житель размещал в интернете объявления о продаже различных товаров. Среди лотов были различная техника, мебель, а также тюльпаны и даже куры.

Само собой мужчину заваливали звонками потенциальные покупатели. Далее красноярец действовал по распространенной схеме: он просил жертв внести предоплату, после которой отправит адресату желаемый товар. Естественно, что после получения денег, он растворялся в воздухе.

Всего аферисту удалось обмануть 17 человек. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей. Однако преступная «карьера» мужчины вскоре закончилась. Его поймали полицейские и завели уголовное дело по статье «мошенничество». В полиции добавляют, что ранее красноярец уже был судим.

- В настоящее время материалы дела направлены в Октябрьский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярску.