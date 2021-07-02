Завершается прием заявок на участие в стипендиальной программе En+ Group

Студенты краевых вузов и ссузов могут подать заявку на участие в конкурсном отборе
Фото: Мария ЛЕНЦ
Заканчивается прием заявок от одаренных студентов на участие в новой ежегодной стипендиальной программе, разработанной компанией En+ Group. Последний день приема заявок – 5 июля 2021 года.
Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Отметим, что профориентационный вектор работы компании задал еще ее основатель, промышленник Олег Дерипаска.
Кто может принять участие: студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей: энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия.
Если вы учитесь в этих учебных заведениях, торопитесь подать заявку:
- Иркутский национальный исследовательский технический университет
- Иркутский энергетический колледж
- Братский индустриально-металлургический техникум
- Братский государственный университет
- Сибирский федеральный университет, структурное подразделение «Институт цветных металлов и материаловедения»
- Красноярский индустриально-металлургический техникум
- Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий
- Красноярский многопрофильный техникум им. В.П. Астафьева
- Сибирский федеральный университет» - структурное подразделение Политехнический институт
- Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса
- Назаровский энергостроительный техникум
- Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А. Е. Бочкина
- Сибирский федеральный университет, Саяно-Шушенский филиал
- Саяногорский политехнический техникум
- Кузнецкий металлургический техникум
- Уральский государственный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
- Каменск-Уральский политехнический колледж
- Краснотурьинский индустриальный колледж
- Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
- Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления
- Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
- Южно-Уральский государственный университет, филиал в Миассе
- Миасский машиностроительный колледж
- Кандалакшский индустриальный колледж
- Волгоградский колледж управления и новых технологий им Юрия Гагарина
- Волгоградский государственный технический университет
Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях.
Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале career.enplusrusal.ru в разделе «Личный кабинет» и подать заявку.