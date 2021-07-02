Завершается прием заявок на участие в стипендиальной программе En+ Group

Студенты краевых вузов и ссузов могут подать заявку на участие в конкурсном отборе Фото: Мария ЛЕНЦ

Заканчивается прием заявок от одаренных студентов на участие в новой ежегодной стипендиальной программе, разработанной компанией En+ Group. Последний день приема заявок – 5 июля 2021 года.

Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Отметим, что профориентационный вектор работы компании задал еще ее основатель, промышленник Олег Дерипаска.

Кто может принять участие: студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей: энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия.

Если вы учитесь в этих учебных заведениях, торопитесь подать заявку:

- Иркутский национальный исследовательский технический университет

- Иркутский энергетический колледж

- Братский индустриально-металлургический техникум

- Братский государственный университет

- Сибирский федеральный университет, структурное подразделение «Институт цветных металлов и материаловедения»

- Красноярский индустриально-металлургический техникум

- Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий

- Красноярский многопрофильный техникум им. В.П. Астафьева

- Сибирский федеральный университет» - структурное подразделение Политехнический институт

- Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса

- Назаровский энергостроительный техникум

- Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А. Е. Бочкина

- Сибирский федеральный университет, Саяно-Шушенский филиал

- Саяногорский политехнический техникум

- Кузнецкий металлургический техникум

- Уральский государственный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

- Каменск-Уральский политехнический колледж

- Краснотурьинский индустриальный колледж

- Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

- Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления

- Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина

- Южно-Уральский государственный университет, филиал в Миассе

- Миасский машиностроительный колледж

- Кандалакшский индустриальный колледж

- Волгоградский колледж управления и новых технологий им Юрия Гагарина

- Волгоградский государственный технический университет

Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях.

Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале career.enplusrusal.ru в разделе «Личный кабинет» и подать заявку.