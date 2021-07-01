У красноярского автовокзала вновь открыли парковку

Фото: мэрия Красноярска

Как сообщают в пресс-службе мэрии Красноярска, новая парковка находится ближе к зданию автовокзала, чем старая. Так, чтобы добраться до старой, нужно было перейти целых две дороги, сейчас же – лишь одну. Кроме того, от новой стоянки сделаны удобные подходы и обустроен пешеходный переход. Всего новая стоянка рассчитана на 52 места.

Также в мэрии просят водителей не парковать свои автомобили вдоль проезжей части.

Добавим, что некоторые пешеходные дорожки все еще недоделаны, но эти сложности являются временными. В администрации признают, что сложности с передвижением во время ремонта возникают. Однако до конца июля, обещают в мэрии, все работы будут закончены:

- Пешеходов просим отнестись с пониманием к ремонту. До конца июля все дорожки будут обустроены и здесь будет уютно, комфортно и удобно, - поясняют в пресс-службе администрации Красноярска.