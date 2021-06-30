Девятилетняя девочка перебегала дорогу и попала под автобус в Красноярске

Фото: ГИБДД

Из-за собственной неосторожности под колеса автобуса в Красноярске попала девятилетняя девочка. Как сообщает ГИБДД, ребенок серьезно пострадал и был доставлен в больницу. ЧП произошло на улице Квартальная.

История довольно простая – компания детей решила перейти проезжую часть, не дойдя до пешеходного перехода. Завидев автобус на горизонте, большая часть школьников остановилась, а 9-летняя девочка выбежала на дорогу. Водитель автобуса пытался резко затормозить и избежать происшествия, но ему этого сделать не удалось. Девочку госпитализировали с различными травмами.

- Настоятельно рекомендуем взрослым перед каждой прогулкой проводить с детьми профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД, которые с первого взгляда кажутся банальными, но такими важными на дороге, - подчеркивает врио начальника ОГИБДД краевого центра Константин Шульц.