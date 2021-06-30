«Взял машину отца»: В Туве семеро подростков попали в ДТП, погиб тринадцатилетний водитель

Фото: МВД по Туве

Вечером 29 июня в Дзун-Хемчикском районе семеро несовершеннолетних подростков решили покататься по дороге Бажын-Алаак – Чадан на УАЗе. К сожалению, эта поездка оказалась смертельной для одного из них. Водитель 13 лет не справился с управлением на повороте и опрокинул машину. Он погиб на месте происшествия.

Двоих пассажиров отправили в больницу, остальным оказали разовую медицинскую помощь. Всех их отпустили на амбулаторное лечение.

Оказалось, что машину один из подростков угнал у отца. Кроме того, все семеро школьников, находившихся в салоне, в момент аварии не были пристёгнуты ремнями безопасности.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события, для установления причины смерти несовершеннолетнего водителя, устанавливаются причины передачи транспортного средства несовершеннолетнему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республики Тыва.