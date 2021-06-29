Житель Тувы покурил в лесу на 70 тысяч рублей

Фото: Виктор ЧАВАЙН

Дело было открыто еще в апреле 2021 года. 21 числа, когда уже был действовал особый противопожарный режим, житель села Шамбалыг решил сходить в лес. Там же он бросил окурок сигареты, недалеко от населенного пункта. Итог оказался печален: выгорело более 40 гектаров леса.

На место возгорания сразу же выдвинулись пожарные, которым удалось быстро потушить огонь. Стихия не успела стать угрозой для поселка. Однако ущерб все же был нанесен – более 70 тысяч рублей.

В итоге нарушителя нашли. И теперь мужчине предстоит возместить затраты на тушение пожара:

- Судом удовлетворены требования Кызылского межрайонного прокурора о взыскании с жителя с. Шамбалыг Кызылского района Республики Тыва денежных средств, затраченных на тушение лесного пожара более 70 тыс рублей. По вступлении судебного решения в законную силу, исполнение будет поставлено на контроль прокуратурой района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Тыва.