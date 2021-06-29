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Происшествия29 июня 2021 8:13

В Красноярске легковушка выехала на пешеходный участок и перевернулась

Водитель не справился с управлением
Алина КУРТЫШЕВА
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Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

Утром 29 июня водитель не справился с управлением и влетел в забор. Судя по кадрам из видео, которое опубликовали в группе «ЧП Красноярск», автомобиль выезжал со стороны улицы Карла Маркса в сторону Коммунального моста. Но не смог вписаться в поворот и снёс пешеходное ограждение. От такого столкновения машина перевернулась на бок.

На помощь водителю поспешили автомобилисты, проезжающие мимо. Они помогли мужчине выбраться из машины и поставить её на колёса. Через время сотрудники ДПС уже были на месте происшествия. Сейчас представители правоохранительных органов выясняют причины аварии. В комментариях под видео предполагают, что мужчине стало плохо.

В ГИБДД сообщили, что за рулём был пенсионер 72-ух лет. По результату теста его признали трезвым. Автомобиль увезли на эвакуаторе. К счастью, в ДТП мужчина не пострадал. Пешеходов на проезжей части в этот момент не было.

Авария у Коммунального моста. Видео: ЧП Красноярск