Красноярец за копейки продал имущество из гаража соседа Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские направили в суд дело местного жителя, которые обокрал гараж своего соседа. 25-летний парень вынес оттуда запчасти автомобиля и продал их по суперзаниженной цене.

— Владелец гаража сообщил, что когда он был в командировке, с его автомобиля марки ГАЗ-2217 пропали двигатель, коробка и привод. Общая сумма ущерба составила 37 тысяч рублей. Потерпевший предположил, что к хищению может быть причастен его сосед, — сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

Все награбленное вор постарался продать побыстрее и сбыл это за 2300 рублей. Когда молодой человек был пойман, он признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.