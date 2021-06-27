Студентка из Красноярского края отдала 40 тысяч за подготовку к экзамену в автошколе Фото: Мария ЛЕНЦ

«Оказываю содействие по обучению и сдаче экзаменов в ГИБДД, получению водительского удостоверения». Такое объявление увидела в одном из пабликов ВКонтакте студентка из Канска. Ждать следующего набора в автошколу девушка не хотела и решила обратиться к тому, кто обещал посодействовать в получении водительских прав.

19-летняя девушка списалась с «репетитором» и тот предложил ей оплатить госпошлину, а следом попросил перевести ему деньги за услугу.

— Он сказал перевести 40 тысяч рублей на указанный им номер банковской карты в счет оплаты сделки. Ни сама предлагаемая сомнительная услуга, ни неизвестный “доброжелатель” не вызвали подозрение у потерпевшей. О том, что ее обманули, она поняла, когда не дождалась своего зачисления на курсы, а человек, предложивший ей содействие, перестал выходить на связь, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сейчас полицейские разыскивают мошенника. Возбуждено уголовное дело.