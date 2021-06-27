В Красноярске сотрудники ДПС устроили погоню за подростком на квадроцикле Фото: ГИБДД Красноярска

Красноярские сотрудники ГИБДД остановили в городе подростка на квадроцикле. 13-летний мальчишка управлял им в компании своего друга-однолетки.

Ребят заметили вчера вечером в районе Удачного. На обоих не было шлемов. Инспекторы попросили их остановить «Ямаху», но те только прибавили скорости и попытались удрать. Однако сделать это у них не получилось. Дальше диалог велся уже с родителями подростков.

— На место происшествия были вызваны законные представители школьников. В отношении отца водителя был составлен административный материал за передачу управления транспорта лицу, заведомо не имеющим права управления, — сообщили в пресс-службе красноярской ГИБДД.

Теперь мужчине предстоит выплатить 30 тысяч рублей, в квадроцикл отправлен на штрафстоянку.