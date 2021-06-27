Губернатор Красноярского края поздравил горожан с Днем молодежи Фото: Мария ЛЕНЦ

27 июня отмечается День молодежи. Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил всех молодых людей с их праздником.

— Энергия молодых — мощная движущая сила развития нашего края. Так было всегда. И в годы ударного труда во имя Великой Победы, и в период освоения целины, масштабных строек советской эпохи и новейшего времени, — говорится в сообщении Александра Усс.

Он отметил, что гордится целеустремленной и ответственной молодежью, которая добивается высот «в науке, спорте, творчестве, на профессиональном и общественном поприще».

В своем поздравлении губернатор сделал акцент на том, что сейчас, во время экономического роста и стремительного развития новых технологий, особенно важны молодые и талантливые профессионалы.

— Дорогие друзья! Удача всегда сопутствует отважным и смелым. Убеждены, ваши мечты, амбиции, творческий потенциал, открытость новому станут залогом грядущих свершений, принесут пользу краю, стране. Желаем здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в собственных силах! — присоединился к поздравлению губернатора председатель заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

В 2021 году Дню молодежи исполняется 63 года. Впервые этот праздник отметили в 1958 году. С тех пор традиция практически не прерывалась.