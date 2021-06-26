Схватила за джинсы и сдернула вниз: жительница Хакасии из ревности расправилась с подругой Фото: Мария ЛЕНЦ

Хакасские следователи завершили расследование уголовного дело в отношении 19-летней жительницы города Черногорска. Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Девушку обвиняют в убийстве подруги. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следкома.

По версии следствия вечером 6 апреля этого года компания устроила застолье в квартире одной из многоэтажек. Поначалу все шло хорошо. Но на утро следующего дня между двумя девушками произошла ссора из-за мужчины. Дело в том, что сожитель одной из них (обвиняемая) стал встречаться с другой (потерпевшая).

Брошенная девушка открыла окно и села на подоконник, свесив ноги на улицу. Этаж, между прочим, был пятый. Рядом с ней села удачливая соперница, точно также свесив ноги на внешнюю сторону окна. И тут обвиняемая схватила ее за джинсы и сдернула вниз – потерпевшая упала на землю и от полученных травм скончалась на месте.