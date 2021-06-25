В Лесосибирске по тревоге подняты силовики: в городе видели медведя. Фото: Лесосибирск-инфо

Накануне 24 июня вечером, примерно в 20 часов 15 минут, в Лесосибирске по тревоге были подняты полиция, росгвардейцы, специалисты Енисейского охотобщества. В районе улицы Котовского местные жители увидели медведя и тут же сообщили об этом. Служба ГО и ЧС обратилась к лесосибирцам, в том числе через соцсети, с просьбой соблюдать осторожность и не выходить на улицу в тех местах, где может находиться хищник.

Поиски продолжались несколько часов. Наконец, стало известно, что медведь был ликвидирован. «Вероятность выхода хищных зверей в черту города и на территории садовых общество Лесосибирска сохраняется. Будьте бдительными, о каждом случае просим сообщать по телефону 112» - предупреждает служба ГО и ЧС города.

Есть информация, что к людям пришел не один хищник, второго видели на дачах, поиски продолжаются.