В закрытой зоне «Столбов» заблудились два красноярских туриста Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередное происшествие произошло с любителями активного отдыха в национальном парке «Столбы». В агентстве ГО ЧС Красноярского края рассказали, что накануне, 23 июня, двое 19-летних туристов решили посетить закрытую зону национального парка в районе горы Абатак в долине ручья Намурт. Заблудившись, они по телефону 112 попросили о помощи.

На поиски выехали специалисты краевого учреждения «Спасатель» и сотрудники Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. В результате совместных поисковых работ пешим порядком было обследовано 4 километра лесного массива и 6 километров – на квадроцикле. Молодые люди были найдены.

- Руководство нацпарка «Столбы» и краевого учреждения Спасатель» обращается к жителям Красноярска и гостям краевого центра с просьбой посещать национальный парк и наслаждаться его красотами только в пределах рекреационной зоны. Основная часть закрыта для свободного посещения, она является зоной особой охраны. Там высока вероятность встретиться с дикими животными. Молодые люди по счастливой случайности избежали встречи с ними, - сообщил представитель агентстве ГО ЧС Красноярского края.