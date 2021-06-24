На юге Красноярского края и в Хакасии медведи все чаще переселяются из леса на открытое пространство. Фото: заповедник "Хакасский"

На юге Красноярского края и в Хакасии все чаще стали замечать, что медведи выходят из леса на открытые пространства. Специалисты заповедника «Хакасский» рассказали причины такой миграции.

Дело в том, что численность медведей на заповедных территориях в последнее время значительно возросла. Доказательством этому являются кадры на фотоловушках, установленных в заповеднике, где медведицы чаще всего регистрируются с двумя, а то и тремя медвежатами.

Молодые животные осваивают новые территории. Фото: заповедник "Хакасский"

Подрастающему потомству нужно место для самостоятельной жизни, в связи с чем взрослые медведи начинают осваивать территории, ранее не свойственные им, сдвигаясь все больше от леса в лесостепную зону.

- На территории участка «Подзаплоты» (Орджоникидзевский район) медведи регистрировались всегда. Но если раньше это были кратковременные одиночные заходы на территорию, то последнее время мы наблюдаем постоянное обитание на участке. В подтверждение этому – визуальные встречи медведя во время экспедиций или патрулирования, фотографии с фотоловушек, следы его жизнедеятельности – экскременты, задиры, разрушенные муравейники и тому подобное. Кроме того, встречи следов медведя ранней весной говорят о том, что в последние годы и берлоги свои он устраивает на территории участка «Подзаплоты», - рассказали госинспекторы заповедника «Хакасский».