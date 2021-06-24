На въезде в Дудинку шквалистым ветром снесло Поклонный крест. Фото: инстаграм Михаила Иваницкого

«На въезде в Дудинку на горе упал Поклонный крест. Власть не уделяла должного внимания обслуживанию и эксплуатации объекта, поэтому, простояв 10 лет, от сильного ветра крест просто рухнул. Чудом никто не пострадал. Сегодня с коллегами обнаружили это. Как такое получилось – пока не понятно. Но совершенно очевидно, что крест нужно восстановить» - написал в своем инстаграм-аккаунте местный депутат Михаил Иваницкий.

Крест установили на возвышении неподалеку от дороги. Открытый всем ветрам (а ветра здесь случаются очень часто, с порывами до 20 – 25 метров в секунду), металлический, а потому тяжелый. Бетонный постамент устоял, а вот сама конструкция – нет. Чтобы его вернуть на место, понадобятся средства и техника. И еще крест нуждается в реставрации, судя по облупившейся краске, все 10 лет он простоял без должного ухода.