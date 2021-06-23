Когда проснулась, то младенец уже был мертв: в Туве мать подозревается в причастности к гибели сына

Страшная трагедия произошла на юге республики Тыва. 29-летняя мать во сне убила собственного сына. Младенцу совсем недавно исполнился всего 1 месяц. Как сообщает Следственный комитет республики Тыва, в отношении родительницы заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Малыш погиб 16 мая. По версии следствия, молодая мама около 19 часов вечера находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она решила покормить младенца грудью, взяла его к себе в кровать и вместе с ним уснула. Через несколько часов женщина проснулась, и увидела, что младенец стал синим и уже перестал дышать. Она вызвала скорую, но это уже было бесполезно, врачи по приезду констатировали смерть.

Сейчас выясняется точная причина гибели малыша. Для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также следствие разберется, что же подтолкнуло мать новорожденного ребенка напиться и взять малыша к себе в кровать, пока она находилась под влиянием алкоголя. Расследование продолжается.