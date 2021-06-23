В красноярском ТРЦ «Июнь» за долги арестовали крупную партию одежды

Фото: УФ ССП по Красноярскому краю

Провинился один из магазинов, находящихся в «Июне». Предприниматель умудрился задолжать сразу по двум категориям: по налогам и юридическому лицу.

Добровольно платить должник не захотел, пропустив все возможные сроки. Приставы прибыли по адресу, где был зарегистрирован магазин, но там никого не нашли.

В итоге должника нашли в одном из крупнейших ТРЦ Красноярска – в «Июне». Там магазин спокойно торговал модной одеждой и не скрывался. Приставы же обнаружили различный товар на общую сумму 215 тысяч рублей и арестовали всю партию – ее изъяли, упаковали и передали на хранение. Удивлению продавцов не было предела, но представители Службы были неумолимы.

- У должника есть 10 дней на то, чтобы оплатить задолженность, иначе имущество будет реализовано, а вырученные деньги будут направлены взыскателю, - сообщает пресс-служба УФ ССП по Красноярскому краю.