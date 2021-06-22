В Красноярске производитель бетона продал чужие квартиры на 112 миллионов рублей

В Красноярске производитель бетона продал не принадлежащие ему квартиры на 112 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция отправила под суд директора компании – производителя товарного бетона. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Речь идет о сумме более чем в сотню миллионов рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

34-летний предприниматель заключал с физическими лицами фиктивные договоры, по которым предлагал приобрести квартиры от застройщиков Красноярска по выгодной цене. Какое отношение имеет производитель бетона к готовому жилью? Мужчина уверял, что застройщики рассчитывались с ним за стройматериал именно квартирами. Поэтому ему и приходилось их якобы продавать. Таким образом он обманул 63 человека на сумму 112 160 153 рублей. Когда покупатели пытались воспользоваться приобретением, столкнулись с проблемой – в реальности прав на квартиры они не имели.

Чтобы возместить ущерб потерпевшим, на имущество обвиняемого наложили арест. Но этого недостаточно – специалисты оценили имущество в сумму чуть более 16 миллионов рублей, а нужно в 7 раз больше.