В Красноярском крае водитель пикапа сбил 11-летнего велосипедиста

Фото: Ачинск, общественное движение

В Ачинске произошло ДТП по вине юного велосипедиста. Мальчишку сбил пикап «Тойота-Тундра». С места аварии ребенка увезли на машине скорой помощи, а затем госпитализировали. Как сообщает ГИБДД, столкновение произошло на запрещающий сигнал светофора.

ЧП произошло вечером 20 июня. Юный велосипедист решил переехать дорогу на велосипеде. Мальчишка не стал спешиваться и поехал по пешеходу прямиком на красный сигнал светофора. В это время поворачивал пикап «Тойота-Тундра». Водитель авто попытался резко затормозить, но все равно задел ребенка передней частью автомобиля.

Госавтоинспекторы просят родителей обратить внимание детей на необходимость соблюдать требования правил дорожного движения и использования защитной велоэкипировки. Пересечение проезжей части на велосипеде, не спешившись, создает угрозу безопасности, как для велосипедистов, так и является неожиданным появлением для водителей.