Директору из Красноярского края, устраивавшей своих знакомых к себе в школу, грозит до 6 лет колонии

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В Енисейском районе директриса одной из школ решила воспользоваться своим положением и подзаработать. Как сообщают в МВД, теперь ей грозит за это до 6 лет колонии.

По версии следствия, руководитель образовательного учреждения фиктивно трудоустроила трех своих знакомых на различные должности. Но никто, конечно же, там не работал. Зато получали зарплату за свой «труд». Всего директриса смогла «заработать» вместе с фиктивными сотрудниками 325 000 рублей.

В отношении подозреваемой следователями полиции было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция предполагает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. Женщина в содеянном призналась и раскаялась, расследование продолжается.