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Общество19 июня 2021 11:21

ГИБДД рассказали красноярцам, как провести лето безопасно

Госавтоинспекторы составили свод из пяти правил
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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ГИБДД рассказали красноярцам, как провести лето безопасно

ГИБДД рассказали красноярцам, как провести лето безопасно

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ГИБДД Красноярска дали красноярцам пять советов, как провести лето с детьми безопасно. По статистике, летом число различных аварий увеличивается, в том числе и с участием детей, передают в городской госавтоинспекции.

Чтобы помочь родителям уберечь своих детей от попадания в ДТП, дорожные полицейские составили свод из пяти основных правил:

- При пересечении дороги всегда смотреть по сторонам, не начинать движении, пока все автомобили на дороге не остановятся;

- Не выходить из-за припаркованных транспортных средств на дорогу;

- Велосипедистам и водителям самокатов спешиваться при пересечении дороги, использовать маршруты следования с учетом возраста;

- Всегда надевать защитную экипировку, управляя средствами индивидуальной мобильности;

- Использовать световозвращающие элементы темное время суток.

В ГИБДД подчеркивают, что эти правила были составлены с учетом анализа причин аварий с участием детей.