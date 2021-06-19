В Красноярском крае байкер-подросток накопил на мопед и сбил девятиклассника

Фото: красноярская ГИБДД

Все случилось в поселке Малиновка Ачинского района. 16-летний юноша катался по населенному пункту на мопеде. И у местного дворца культуры он сбил 14-летнего пешехода. Полицейские выяснили, что байкер приобрел своего железного коня на собственные сбережения совсем недавно.

Пострадавшего школьника госпитализированы. У него множество различных травм. Но, к счастью, обошлось без трагедии.

- За отсутствие права управления подростку грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей + штраф за отсутствие мотошлема - 1000 рублей. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщают в пресс-службе красноярского ГИБДД.

Дорожные полицейские призывают родителей следить за своими детьми и беречь их, чтобы таких ситуаций не возникало.