В Красноярске обустроят Восточный вход на знаменитые Столбы ФОТО: аккаунт в Instagram Сергея Еремина

Восточный вход на знаменитые красноярские Столбы обустроят для жителей и гостей. Напомним, это места пользуется популярностью у жителей и гостей города. На сегодняшний день уже идут масштабные работы, которые рассчитаны на весь 2021 год.

Как рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин в своем аккаунте в Instagram, на сегодняшний день строят разворотное кольцо для общественного транспорта возле лагеря «Гренада». В планах продлить сюда автобус, а рядом с поворотом на Восточный вход обустроить остановку. Также около «Гренады» собираются сделать парковку для автомобилей.

В планах обустроить тротуар вдоль улицы и локально отремонтировать и проезжую часть. Внимание уделят и мосту через реку Моховая на улице Базайской. Его ремонт уже идет, обновить конструкцию планируют до конца августа.