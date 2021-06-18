В Хакасии смекалистый пристав пришел на день рождения к должнику Фото: Мария ЛЕНЦ

«Заплати долги – и живи спокойно»: если бы житель Усть-Абакана (районный центр в Хакасии) прислушался к этой современной пословице, его личный праздник не оказался бы испорченным. Подробности этой истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского управления судебных приставов.

Мужчина занял у кредитного агентства деньги, а возвращать их не спешил. Был суд, затем решение передали на исполнение приставам. 108 тысяч рублей – общая сумма займа, к которой за нарушение сроков оплаты прибавился исполнительский сбор в размере более 7,5 тысяч рублей.

Чтобы замести следы, должник сменил место жительства и номер телефона. Разыскивая его, пристав установил, где живут родители. Позвонил отцу, но тот ответил: сын в командировке, где и кем работает неизвестно, когда вернется – тоже. В общем, информация показалась приставу туманной. И тогда он дождался дня рождения должника (это было через несколько дней) и пришел в дом его родителей. А там нашел своего клиента собственной персоной. Теперь, если должник не рассчитается, ему может грозить уголовное дело.