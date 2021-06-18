Красноярские археологи заинтересовались Шинным кладбищем. Фото: пресс-служба администрации города

Красноярские археологи заинтересовались Шинным кладбищем. Это место признано объектом археологического наследия. Здесь будут исследовать уникальный исторический объект – одиночный курган. Смета работ уже составлена, нужная документация готова. Осталось только объявить о поисках подрядчика на электронной площадке госзакупок.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, курган на Шинном кладбище обнаружили в 2018 году при плановой работе по обустройству захоронений на новом участке. Сотрудники кладбища нашли в земле кости. На место тут же вызвали полицию и представителей следкома. Предварительный анализ показал, что останкам более 30 лет, а также то, что они могут представлять собой археологическую или историческую ценность.

Ученые предполагают, что в кургане могут быть либо останки древних людей, либо массовое захоронение японских военнопленных. Эти версии должны быть либо подтверждены, либо опровергнуты во время работ по сохранению и изучению объекта. Начальная стоимость контракта – 2, 668 миллиона рублей.