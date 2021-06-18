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Происшествия18 июня 2021 10:27

В Красноярском крае будут судить любителя запрещенной «клубнички»

Какое наказание можно получить по 242 статье
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае будут судить любителя запрещенной «клубнички»

В Красноярском крае будут судить любителя запрещенной «клубнички»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи полиции города Зеленогорска завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, которого обвиняют в распространении материалов порнографического характера в интернете.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, мужчина создал в социальной сети страницу. Правда, имя выбрал вымышленное. И начал наполнять аккаунт различными фото и видео, не предназначенными для всеобщего обозрения и тем более распространения. Так продолжалось с августа 2019 по апрель 2020 года.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет. В настоящее время обвиняемый ждет начала процесса под подпиской о невыезде и с условием надлежащего поведения.