В Красноярском крае будут судить любителя запрещенной «клубнички» Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи полиции города Зеленогорска завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, которого обвиняют в распространении материалов порнографического характера в интернете.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, мужчина создал в социальной сети страницу. Правда, имя выбрал вымышленное. И начал наполнять аккаунт различными фото и видео, не предназначенными для всеобщего обозрения и тем более распространения. Так продолжалось с августа 2019 по апрель 2020 года.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет. В настоящее время обвиняемый ждет начала процесса под подпиской о невыезде и с условием надлежащего поведения.