В субботу 19 июня 2021 года Красноярск ожидают дожди и +28 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным гидрометцентра, в субботу в Красноярске ожидается настоящая жара. Днем столбик термометра поднимется до +28 градусов. Синоптики обещают облачность с прояснениями и небольшой дождь. Сильного ветра не будет, максимальные порывы – до 1 метра в секунду.

Ночью температура опустится до +14 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны осадки. Сила ветра не изменится. Атмосферное давление в течение дня – 726-727 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды на 19 июня практически не отличается от гидрометцентра. Жара начнется с самого утра, ожидается до +25 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Весь день будет идти дождь, ожидается облачность и без прояснений.

Ночь также будет теплой и дождливой – до +19 градусов. Сильного ветра не будет ни днем, ни ночью. Порывы составят около 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 734-736 мм рт.ст.