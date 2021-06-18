Житель Эвенкии ударил полицейских, помешавших общению с сожительницей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Эвенкийского района наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителей власти. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, инцидент произошел в январе этого года в одном из поселков муниципального района.

Вечером в дежурную часть позвонила женщина и попросила помощи. Сказала, что бывший сожитель ломится в ее квартиру. На месте происшествия стражи порядка установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пробрался в квартиру через балкон.

Уйти по-хорошему не захотел. Увидев полицейских, разозлился. Сначала дерзил и ругался. А когда его попытались выставить вон (в рамках установленного регламента), оказал сопротивление и применил физическую силу. Иными словами ударил сотрудников. В результате чего и загремел под уголовное дело. Кстати, помимо штрафа, который ему присудили, дебоширу пришлось публично извиниться перед сотрудниками полиции.