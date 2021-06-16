Шляпа, трость и шикарный букет цветов: якутская семейная пара отметила 50 лет совместной жизни

Фото: instagram.com/uohee1/

В якутских соцсетях разошлось очень милое видео – 74-летний поэт из села Нам Верхневилюйского района поздравил свою супругу с 50-летием совместной жизни и подарил шикарный букет алых роз, состоящий из 51 цветка.

Фото: instagram.com/uohee1/

Мужчина в костюме, белой рубашке и при галстуке, медленно, опираясь на тросточку, поднимается к крыльцу дома, держа в руках букет. На пороге его встречает нарядная супруга в шляпке. Василий Пудович и Полина Петровна так трогательно смотрят друг на друга и держатся за ручки спустя 50 лет брака.

Отметим, что супруги получили подарок от местного ЗАГСа – их наградили знаком «Семейная доблесть». Также их поздравил и глава Якутии Айсен Николаев. Администрация района передала юбилярам памятное письмо.

Фото: instagram.com/uohee1/

Видео, появившееся в соцсетях, растрогало многих пользователей до слёз. Всюду сыпались поздравления и слова восхищения в сторону семейной пары. Комментирующие также отмечают, что нынешней молодежи впору поучиться у супругов как нужно строить длительные отношения.