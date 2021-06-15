В Красноярске ночные воры унесли из сквера 38 саженцев. Фото: администрация города

В Красноярске ночью пропали молодые саженцы. Недавно в сквере Кировском работали озеленители: привели в порядок газоны, высадили несколько десятков деревцев и кустарников. Подбирали такие, чтобы легко прижились и быстро росли. А тут на утреннем обходе обнаружили, что лунки в некоторых местах пусты – кто-то прошелся и выдернул посадки вместе с корнями.

В администрации города сообщили, что сумма ущерба за 38 растений составляет 27 349 рублей. Заявление в полицию уже написано. Очень хочется найти тех, кто это сделал, и спросить: почему? Из хулиганских побуждений? Или решили ворованными растениями украсить свои дачи? А может, на продажу выставили на каком-нибудь стихийном рынке города?

Добавим, что сквер Кировский находится рядом с ДК Автомобилистов. В 2018 году там прошло масштабное благоустройство, появились тротуары, лавочки, детские качели. В этом году подсадили зелени – но кому-то, видимо, саженцы оказались нужнее.