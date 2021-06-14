В красноярском Енисее уровень воды снизился почти на 2 сантиметра

Несмотря на снижение уровня воды, многие объекты в городе остаются под водой Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на утро 14 июня в красноярском Енисее снизился уровень воды. Как сообщают в пресс-службе мэрии, на 7:00 утра пода держится на отметке 443,1 см, это значит, что за сутки ушло 1,7 см. Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ и единой дежурно-диспетчерской службы продолжают круглосуточный ежедневный мониторинг паводковой ситуации.

Также продолжается сброс воды на Красноярской ГЭС – мощность потоков составляет 6970 кубометров в секунду.

Помимо уже затопленных участков, в зону риска подтоплений попадают:

правый берег:

- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза);

- коттеджный поселок «Английский Парк»;

- устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;

- микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная, Судостоительная;

- береговая полоса в районе моста 777;

- прибрежный участок по улице Рейдовая.

Левый берег:

- дома по улице Лесная вдоль береговой линии.

Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления.