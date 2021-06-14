Жительница Красноярска попалась в удочку мошенников, покупая пылесос в известном магазине

Интернет-магазин оказался подделкой Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска решила заказать и оплатить пылесос через интернет, чтобы потом просто забрать его в магазине. Выбрала крупного «продавца», подобрала модель пылесоса и внесла оплату. Но, как сообщает пресс-служба МВД, попала прямиком в лапы мошенников.

Ничего не подозревая, женщина заплатила 13 000 рублей, а затем пошла за техникой в магазин. Но когда пришла в магазин, то её огорошили – вашего заказа у нас нет. Он просто не поступал. Начались разбирательства. Магазин вынес вердикт и сообщил красноярке, что у них на сайте женщина никаких покупок не совершала и деньги им не платила.

Покупательница обратилась в полицию, где выяснили, что заказ был сделан на сайте-дублере. Такая страничка очень похожа на оригинал, но является делом рук мошенников.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, ну а мы напоминаем читателям, что, прежде чем оплачивать покупки в интернет-магазинах, нужно убедиться, что вы совершаете покупки на настоящем сайте, а не дублере.