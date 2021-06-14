В Красноярске появилось еще одно граффити в честь «Дня Победы»

Фото: Юнармейцы

В Красноярске патриотическое граффити украсило стены школы №45, на Судостроительной. Там появился портрет фронтовика-десантника Георгия Ивкина. Изображение было создано юнармейцами в рамках акции «Граффити Победы».

Более 20 городов присоединились к юнармейской акции «Граффити Победы», посвященной проекту Минобороны «Дорога памяти». В Красноярке рисунок появился на улице Судостроительная, 105 на стене школы №45. Над масштабным арт-объектом юнармейцы трудились в течение двух дней в связке с профессиональными уличными художниками.

Как сообщает пресс-служба детского движения, новое граффити от юнармейцев посвящено фронтовику Георгию Ивкину, который был официально признан самым пожилым десантником страны.

Фронтовик был призван в армию и попал в 15-ю воздушно-десантную бригаду. В апреле 1945 года в ходе Венской наступательной операции получил ранение. После Великой Отечественной войны окончил машиностроительный техникум и 60 лет работал в энергетике. Георгий Ивкин был старше самих ВДВ на пять лет. Его имя внесено в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана войск.

На второй части рисунка художники поместили юнармейца Александра Меркулова из Ужура, тем самым соединив два поколения. Он обладатель медали «Юнармейская доблесть» и премии «Горячее сердце». В декабре 2019 года он задержал преступника, ограбившего продовольственный магазин.