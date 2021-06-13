В Хакасии пьяный водитель уснул за рулем и врезался в дорожных рабочих Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью, с 12 на 13 июня, в Абакане произошло смертельное ДТП, в котором по вине пьяного водителя один человек погиб, а за жизнь второго борются врачи. На сайте администрации хакасской столици сообщается: «Сегодня ночью пьяный водитель «Волги» влетел в дорожников МКУ «Спецавтобаза ЖКХ», которые вели ямочный ремонт на виадуке по улице Советской в столице Хакасии. Один рабочий получил смертельные травмы и скончался в больнице, за жизнь второго сейчас борются врачи. Мужчина, севший за руль в сильнейшей степени опьянения, не заметил ни знаков ведения ремонта, ни техники, которая стояла на месте ремонта и была освещена. Водитель «Волги» даже не заметил, что устроил ДТП: он после аварии, похоже, просто заснул за рулем разбитой машины».

Власти города пообещали оказать помощь семье погибшего рабочего и второму пострадавшему. И выразили надежду, что виновный ответит по всей строгости закона.