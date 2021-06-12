В жесткой аварии на трассе в Туве пострадали двое детей Фото: Мария ЛЕНЦ

ДТП произошло вечером 11 июня в Улуг-Хемском районе Тувы. В полицию поступило сообщение, что на 870 километре трассы Р-257 «Енисей» столкнулись две машины, сообщает пресс-служба МВД республики.

Оказалось, что 21-летний водитель Toyota Carolla двигался по трассе в восточном направлении, но в какой-то момент выехал на встречную полосу, по которой двигался ВАЗ 21041-30, под управление 58-летнего жителя села Бай-Хаак. В итоге автомобили столкнулись.

В аварии пострадали оба водителя, а также три пассажира отечественного автомобиля, среди которых двое детей 8 и 5 лет. Их с различными травмами отправили в республиканскую больницу №1. Обошлось без погибших. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства аварии.

- По факту дорожно-транспортного происшествия в Межмуниципальном отделе МВД России «Улуг-Хемский» проводится проверка, - добавили в пресс-службе МВД по Туве.