В Дивногорске многодетную семью пытаются выселить из аварийного дома Фото: ИВАНОВА Диана

Власти Дивногорска пытались выселить многодетную семью из аварийного дома. Прокуратура вступилась и в судебном порядке не позволила сделать этого. Что здесь не так и почему женщина с тремя несовершеннолетними детьми доставила столько хлопот муниципалитету, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе надзорного ведомства.

Жилой дом был признан аварийным еще в 2012 году. В июле 2020 года городские власти объявили, что изымают у собственницы ее квартиру и выплачивают ей компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Сама женщина рада бы поскорее перебраться в лучшие условия, да вот проблема: на эту сумму приобрести жилье в Дивногорске аналогичной площади невозможно. А на меньшее она не согласна.

Администрация города подала на женщину в суд, прокуратура заявила встречный иск, в котором потребовала от города предоставить семье благоустроенную квартиру нужной площади. И суд встал на сторону женщины.