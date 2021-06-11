В Красноярском крае отсидевший за сбитого пешехода сжег свой автомобиль назло инспекторам ДПС. Фото: пресс-служба ГИБДД

В Курагинском районе инспекторы дорожно-патрульной службы ночью остановили автомобиль ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Хакасии. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, это невозможно было скрыть, даже несмотря на то, что от прохождения алкотеста он отказался.

К тому же выяснилось, что это злостный нарушитель с большим «послужным» списком. В 2011 году его лишили на полтора года водительских прав за нетрезвое вождение. Спустя год – 7 суток ареста за отказ от освидетельствования. В 2013 году лишение прав на три года и штраф в 50 тысяч рублей. В 2016 и 2017 году он снова попался в нетрезвом виде и вновь лишен прав дважды по 2 года. Наконец, в 2016 году насмерть сбил пешехода на территории Хакасии и даже отбывал наказание в колонии.

И, несмотря на это, он вновь сел за руль – без прав и пьяный. На сей раз он отличился, как никогда: пока курагинские госавтоинспекторы оформляли на него протокол, мужчина поджег свой автомобиль. Все, что осталось от ВАЗа, переместили на спецстоянку.